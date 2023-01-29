Михайло Мудрик разом зі своїми колегами по команді відправився на військову базу. З екскурсії футболісти повинні для себе вивчити цінний урок.
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Оригінальні методи Поттера
Через далеко ненайкращі виступи "аристократів" у цьогорічному сезоні Грем Поттер вимушений шукати шляхи мотивації команди. Челсі відправився на військову базу в Хемпширі.
Так футболістам столичного клубу продемонструють жорсткі фізичні навантаження військових. Також гравці Челсі після подорожі мають усвідомити, що таке жорстка дисципліна у колективі.
Грем Поттер не вперше залучає своїх підопічних до подібних уроків. Ще за часів своєї роботи у шведському Естерсунді англійський коуч також використовував нестандарті методи виховання. Одного разу Поттер заставив своїх підопічних поставити балет, а також театральну виставу про вікінгів.
Лондонський клуб цього сезону
- Челсі посідає 10-е місце в АПЛ. Команда відстає від зони Ліги Чемпіонів на 10 очок, а від Ліги Конференцій на 2.
- Також "аристократи" вилетіли з двох внутрішніх кубків, поступившись Манчестер Сіті у Кубку Англії (4:0) ще у 1/32 фіналу та також "містянам" (2:0) у Кубку англійської ліги в 1/16.
- У 1/8 Ліги Чемпіонів на команду Поттера чекає міцний горішок Боруссія Дортмунд.
- Не дивлячись на це, Челсі продовжує клепати трансфери, що дало повід УЄФА задуматись щодо змін у трансферне вікно.