"Іриски" уклали контракт із англійським фахівцем до кінця червня 2025 року. На плечі колишнього тренера Бернлі випало складне завдання – зберегти Евертон в АПЛ.

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Прийшов, аби врятувати від вильоту

Новий клуб Шона Дайча йде у підвалинах турнірної таблиці англійської першості – 19-те місце серед 20 клубів АПЛ. Еверон випереджає лише Саутгемптон, у якого теж 15 очок, але який поступається "ірискам" за додатковим показником.

Дайчу потрібно рятувати ситуацію, яку з командою натворив Френк Лемпард.

Дебют Шона Дайча на чолі Евертона припаде на домашній матч проти лідера АПЛ-2022/2023 Арсенала. Поєдинок відбудеться 4 лютого. Це буде українське дербі в Англії. Клуб Віталія Миколенка прийме команду Олександра Зінченка.

Новий тренер Евертона: дивіться відео

Welcome to Everton Football Club, Sean Dyche! pic.twitter.com/B8Z7WlIXb9 — Everton (@Everton) January 30, 2023

Раніше у ЗМІ фігурувала інформація, що Евертон можуть очолити Девіде Анчелотті, син тренера Реала, та легенда МЮ Вейн Руні. Також у списку претендентів є й вже нинішній наставник "ірисок".

На тлі звільнення Лемпарда у пресі з'явились чутки про продаж англійського клубу. Однак президент Евертона спростував цю інформацію.

Що відомо про нового головного тренера Евертона