"Іриски" уклали контракт із англійським фахівцем до кінця червня 2025 року. На плечі колишнього тренера Бернлі випало складне завдання – зберегти Евертон в АПЛ.
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Прийшов, аби врятувати від вильоту
Новий клуб Шона Дайча йде у підвалинах турнірної таблиці англійської першості – 19-те місце серед 20 клубів АПЛ. Еверон випереджає лише Саутгемптон, у якого теж 15 очок, але який поступається "ірискам" за додатковим показником.
Дайчу потрібно рятувати ситуацію, яку з командою натворив Френк Лемпард.
Дебют Шона Дайча на чолі Евертона припаде на домашній матч проти лідера АПЛ-2022/2023 Арсенала. Поєдинок відбудеться 4 лютого. Це буде українське дербі в Англії. Клуб Віталія Миколенка прийме команду Олександра Зінченка.
Новий тренер Евертона: дивіться відео
Раніше у ЗМІ фігурувала інформація, що Евертон можуть очолити Девіде Анчелотті, син тренера Реала, та легенда МЮ Вейн Руні. Також у списку претендентів є й вже нинішній наставник "ірисок".
На тлі звільнення Лемпарда у пресі з'явились чутки про продаж англійського клубу. Однак президент Евертона спростував цю інформацію.
Що відомо про нового головного тренера Евертона
- 51-річний спеціаліст провів наразі свою усю тренерську кар'єру в Англії. Розпочинав кар'єру тренера у команді Вотфорд віком до 18 років.
- Через два роки Дайч став асистентом головного тренера в основній команді "шершнів". Через стільки ж часу сам очолив Вотфорд.
- На чолі англійського клубу пробув один рік та уклав співпрацю з Бернлі, яке тренував у період із 30 жовтня 2012-го до 15 квітня 2022 років. Цілих 10 років Шон Дайч віддав Бернлі.
- Від того часу був без роботи. Евертон став лише третім клубом у кар'єрі Шона Дайча.