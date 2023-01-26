Девіде Анчелотті, син головного тренера мадридського Реала, потрапив у сферу інтересів "ірисок". Італійський фахівець – план "Б" англійського клубу.
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Рятівний круг "ірисок"
Евертон готовий поспілкуватись з Девіде Анчелотті, якщо їм не вдасться досягти угоди з Марсело Б'єлсою. Аргентинець вже прилетів у Лондон, аби обговорити своє можливе призначення у Евертон. Та от керівництву "ірисок" доведеться сильно постаратись, аби вмовити Б'єлсу стати головним тренером Евертона, не дивлячись на те, що колишній тренер Лідса таки погодився на зустріч.
А от син Карло Анчелотті Девіде ще роль головного тренера у професійній команді не відігравав. Зараз Анчелотті-молодший слугує помічником свого батька у Реал Мадриді. Карло ж очолював Евертон з 2019 до 2021. Старі зв'язки з італійцем могли і повпливати на зацікавленість англійців у співпраці з Девіде.
Кризовий період Евертона
- Ліверпульський колектив наразі йде на 19-му місці в АПЛ, перебуваючи у зоні вильоту.
- "Іриски" нещовавно звільнили свого головного тренера Френка Лемпарда, який не допоміг команді добитись результату.
- Не дивлячись на чорну смугу, Евертон таки надіється вилізти з кризи. "Іриски" націлились на підписання українського форварда.