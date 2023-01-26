Фархад Моширі не лише розставив усі крапки над "і", а й спростував дану інформацію. Евертон не продається, хоча у ЗМІ фігурувала інформація про мінімум півмільярда фунтів стерлінгів, які отримає бізнесмен від продажу футбольного клубу.

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Моширі: Я говорив із топовими інвесторами

Президент "ірисок" запевнив, що мав перемовини з інвесторами, але тут мова йде взагалі не про продаж клубу. Моширі хоче зменшити витрати на будівництво нового стадіону для Евертона.

Клуб не продається, але я говорив із топовими інвесторами, справді якісними, щоб покрити витрати на будівництво нового стадіону. Я можу зробити це сам, але я хочу залучити топових спортивних інвесторів до Евертона. Ми близькі до угоди. Йдеться взагалі не про продаж клубу. Це принесе більше досвіду з погляду спонсорства та комерційного розвитку. І багато інвесторів мають необхідні знання,

– розповів власник англійського клубу.

Цікаво! Арена під назвою "Бремлі-Мур Док", на будівництво якої витратили 550 мільйонів євро, має стати новою домівкою Евертона. "Гудісон Парк" ж залишиться у минулому.

Евертон після 20 зіграних матчів близький до вильоту з АПЛ – 19-те місце серед 20 клубів. "Іриски" йдуть у зоні вильоту, випереджаючи у турнірній таблиці лише Саутгемптон, хоча в обох аутсайдерів по 15 очок. Найближчий суперник клубу Миколенка Борнмут, який йде 18-м, має на два бали більше.

У попередньому турі Евертон програв на виїзді Вест Хему 2:0. Після цього поєдинку Френк Лемпард був відправлений у відставку з тренерського крісла "ірисок".

Наразі команда не отримала нового головного тренера. Поглядають варіант із запрошення легенди МЮ Вейна Руні.

До слова. У наступному турі 4 лютого команда українця зіграє вдома проти лідера чемпіонату Арсенала. Це буде українська зустріч Віталія Миколенка проти Олександра Зінченка, який показує у футболці "канонірів" фантастичну гру.