У матчі 21-го туру АПЛ Евертон на виїзді поступився Вест Хему з рахунком 0:2. Ця поразка стала останньою краплею, яка призвела до відставки наставника команди Френка Лемпарда.

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Лемпарду вказали на двері

Разом з Лемпардом ліверпульський клуб залишили його асистенти – Джо Едвардс, Пол Клемент, Ешлі Коул і Кріс Джонс. Алан Келлі залишиться тренером воротарів.

Прихильність і самовідданість Френка та його команди були зразковими протягом усього їхнього перебування у клубі, але нещодавні результати та поточна позиція в лізі означали, що це важке рішення необхідно було ухвалити. Ми бажаємо Френку та всій його команді удачі у майбутньому,

– йдеться у заяві Евертона.

До речі. Френк Лемпард очолив Евертон наприкінці січня 2022 року. На чолі команди він провів 44 матчи, у 23 з яких зазнав поразок і лише у 12 святкував перемогу.

Кандидати на пост головного тренера Евертона

Менеджмент клубу вже приступив до пошуків нового головного тренера. Серед ймовірних кандидатів називають Марсело Б’єлсу, Шона Дайчу, Томаса Франка.

Крім того, на місце головного тренера "ірисок" пророкують легендарного форварда Манчестер Юнайтед та збірної Англії Вейна Руні. Тим більше, що 37-річний фахівець є вихованцем Евертона. Наразі Руні очолює клуб МЛС Ді Сі Юнайтед.

Поки тривають пошуки нового тренера, керувати тренувальним процесом Евертона будуть Лейтон Бейнс та Пол Тейт, які працюють з молодіжними та юнацькими командами мерсисайдців.