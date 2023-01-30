"Ириски" заключили контракт с английским специалистом до конца июня 2025 года. На плечи бывшего тренера Бернли выпала сложная задача – сохранить Эвертона в АПЛ.

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Пришел, чтобы спасти от вылета

Новый клуб Шона Дайча идет в основах турнирной таблицы английского первенства – 19 место среди 20 клубов АПЛ. Эверон опережает только Саутгемптон, у которого тоже 15 очков, но уступающий "ирискам" по дополнительному показателю.

Дайчу нужно спасать ситуацию, которую с командой натворил Фрэнк Лэмпард.

Дебют Шона Дайча во главе Эвертона придется на домашний матч против лидера АПЛ-2022/2023 Арсенала. Поединок состоится 4 февраля. Это будет украинское дерби в Великобритании. Клуб Виталия Миколенко примет команду Александра Зинченко.

Новый тренер Эвертона: смотрите видео

Welcome to Everton Football Club, Sean Dyche! pic.twitter.com/B8Z7WlIXb9 — Everton (@Everton) January 30, 2023

Ранее в СМИ фигурировала информация, что Эвертон могут возглавить Дэвиде Анчелотти, сын тренера Реала и легенда МЮ Уэйн Руни. Также в списке претендентов есть уже нынешний наставник "ирисок".

На фоне увольнения Лэмпарда в прессе появились слухи о продаже английского клуба. Однако президент Эвертона опроверг эту информацию.

Что известно о новом главном тренере Эвертоне