Ільцер: Не вистачило зовсім трохи

Наставник Штурма Крістіан Ільцер прокоментував гру своїх підопічних. Він переконаний, що його команда мала шанс на перемогу у матчі.

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Це була абсолютно збалансована гра, команди були на одному рівні. Були фази, в яких ми були кращими, і були фази, в яких переважало Динамо. У нас була ініціатива, все було добре. Але тоді ми не забили другий гол, хоча у нас були хороші можливості,

– сказав фахівець.

Наставник австрійської команди також наголосив, що "біло-сині" заслужено вийшли в плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів.

"Якщо не брати до уваги влучання в поперечину в компенсований до основного час, ми добре грали в захисті. Наші гравці чудово працювали, не даючи суперникам створювати багато моменти, та не втрачаючи жодного шансу зі свого боку

Не вистачило зовсім трохи, щоб дотиснути такого сильного суперника. Ми довели їх до межі поразки та вильоту. Просто чогось не вистачило. У цьому полягає різниця між Штурмом та Динамо. Я пишаюся командою, але ми розчаровані й засмучені. Динамо просто показало свій клас і заслужено вийшло до плей-офф", – зазначив Ільцер.

Штурм – Динамо: головне

Київське Динамо повторно обіграло австрійський Штурм у третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів. Цього разу голами відзначилися Вівчаренко і Циганков.

Тренер киян Мірча Луческу прокоментував гру Динамо проти Штурма, він наголосив, що його підопічні змагалися з непростим суперником, тому гра була досить напружено. Також він розкритикував гру Гармаша.

На трибунах панувала неймовірна атмосфера, вболівальники скандували "ЗСУ".

Цікаво. У плей-офф Динамо зіграє проти Бенфіки, за яку виступає українець Роман Яремчук.