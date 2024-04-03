Лише 2 квітня стало відомо про підписання контракту Андрія Луніна із агенством, яке безпосередньо дотичне до Жорже Мендеша – колишнього агента зіркового Кріштіану Роналду. Цей крок повинен допомогти кар'єрі українця у майбутньому.

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Нові деталі перемовин Луніна із Реалом

Тепер іспанське видання повідомило про перемовини між воротарем збірної України та мадридським Реалом щодо укладання нової угоди. Джерело навіть назвало ймовірний термін нового контракту Андрія із "вершковими".

Йдеться мова про довготривалу співпрацю – на 4 – 5 сезонів.

Нагадаємо, що чинний контракт українця із іспанським грандом спливає вкінці наступного сезону-2024/2025.

У випадку продовження співпраці на Луніна чекатиме солідне підвищення зарплати. Наразі Андрій найменше отримує серед гравців основного складу Реала.

Відзначимо, що вже давно є чутки про бажання керівництва "галактікос" зберегти у своєму складі українського воротаря, який видає свій найкращий сезон в Іспанії. У поточному сезоні-2023/2024 Лунін вже провів за Реал 24 матчі, у яких пропустив 19 голів та відіграв 11 поєдинків на нуль.

Сам Андрій теж не проти залишитись в іспанському гранді, де йому все подобається. Однак була інформація, що Лунін не хоче повертатись до стабільного гравця лави запасних після повернення Тібо Куртуа. Українець хоче мати гарантовану ігрову практику у разі продловження угоди.

Тим паче, що по закінченню сезону-2023/2024 Кепа Аррісабалага повернеться у лондонське Челсі. Адже іспанець розчарував Карло Анчелотті та його контракт збігає якраз 30 червня 2024-го року.