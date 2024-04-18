Українець, якого критикували після першої зустрічі із МанСіті, знову вийшов у стартовому складі Реала. Лунін неодноразово рятував команду, але все-таки пропустив від Кевіна Де Брюйне, пише 24 Канал.

До теми Сейви Луніна принесли результат: Реал у серії пенальті обіграв МанСіті та вийшов до 1/2 ЛЧ

Стримана реакція героя матчу для Реала

Бельгієць у середині другого тайму зрівняв цифри на табло після того, як у першій частині гри рахунок відкрив Родріго. Команди перевели гру у додаткові 15-хвилинні тайми, які не визначились сильнішого у протистоянні. Тому чвертьфінальний матч перейшов у серію пенальті.

Перед якою Лунін отримав настанови від тренера воротарів Реала та свого конкурента, у якому виграв боротьбу, Кепи Аррісабалаги, який добре знає футболістів манчестерського клубу.

Андрій потягнув удари Сілви, взявши у того реванш за гол у першому матчі, та Ковачіча. Цікаво, що перед ударом колишнього гравця Реала, захисник "вершкових" Антоніо Рюдігер показував пальцем Луніну, у який бік слід кидатись. І був правий.

Ключовим став 11-метровий від Рюдігера. Едерсон вгадав напрямок удару, але не дотягнувся до м'яча.

Реал переграв МанСіті у серії пенальті 3:4. Поки майже уся команда побігла до Рюдігера, Лунін дуже спокійно відреагував на переможний 11-метровий для його команди. Українець навіть не підійняв рук угору на знак виходу у півфінал Ліги чемпіонів.

Герой чвертьфіналу дуже стримано відреагував на успіх своєї команди. Цю холоднокровну реакцію зазняли уболівальники, які дивились матч із трибун.

Відео реакції Луніна на переможний пенальті Рюдігера

25-річний український голкіпер ще раз довів, чому саме він став першим номером Реала. Для Луніна ця гра стала 27-ю у поточному сезоні-2023/2024, у яких він пропустив 23 голи та відіграв 12 "сухих" поєдинків.

У півфіналі Реал зіграє проти Баварії, яка 17 квітня мінімально обіграла лондонський Арсенал 1:0 завдяки голу Кімміха. Перший матч протистояння закінчився бойовою нічиєю у Лондоні 2:2.