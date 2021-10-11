Малиновский снова среди лучших, но этого не видит Петраков
Александр Петраков проигнорировал вызов одного из лидеров команды Руслана Малиновского. Атакующий полузащитник попал в рейтинг лучших дриблеров отбора Чемпионата мира-2022.
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Футболист занял высокое 6 место. За сыгранные поединки показатель удачных обыгрышей украинского игрока составил 81,2%. Малиновский уступил двоим игрокам сборной Англии – Мэнсону Маунту и Джеку Грилишу. Также среди игроков, занимающих более высокие позиции, следует выделить нидерландца Де Йонга.
Лидером такого рейтинга неожиданно стал защитник Греции Костас Цимикас – 91.2%.
В последний раз в отборочных матчах Чемпионата мира-2022 Малиновский играл еще при руководстве Андрея Шевченко. После того, как сборную возглавил Александр Петраков, футболист дважды выходил на поле со скамейки для запасных, а перед матчем с Чехией покинул команду.
Сложные отношения между Петраковым и Малиновским
- Малиновский полностью выпал из команды после того, как ее возглавил Петраков. После чего все в догадках писали, что между футболистом и тренером возник конфликт.
- Обе стороны же опровергли такую информацию. Однако новый тренер "сине-желтых" сделал резкое высказывание относительно поведения полузащитника в национальной команде. Петраков не отвечает ни на какие вопросы журналистов об игроке.
- Жена Малиновского еще раньше заверила, что ее муж в нормальных отношениях с новым наставником сборной Украины. Сам Руслан тоже впоследствии выложил пост в инстаграме с объяснением ситуации.
- На октябрьские матчи отбора Чемпионата мира-2022 не нашлось места Малиновскому. Поэтому все фанаты продолжают обсуждать возможный конфликт сторон.
- Футболист заявил, что всегда готов вернуться и помочь команде. Александр Васильевич отказался комментировать это заявление игрока Аталанты.