Малиновский снова среди лучших, но этого не видит Петраков

Александр Петраков проигнорировал вызов одного из лидеров команды Руслана Малиновского. Атакующий полузащитник попал в рейтинг лучших дриблеров отбора Чемпионата мира-2022.

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Футболист занял высокое 6 место. За сыгранные поединки показатель удачных обыгрышей украинского игрока составил 81,2%. Малиновский уступил двоим игрокам сборной Англии – Мэнсону Маунту и Джеку Грилишу. Также среди игроков, занимающих более высокие позиции, следует выделить нидерландца Де Йонга.

Лидером такого рейтинга неожиданно стал защитник Греции Костас Цимикас – 91.2%.

В последний раз в отборочных матчах Чемпионата мира-2022 Малиновский играл еще при руководстве Андрея Шевченко. После того, как сборную возглавил Александр Петраков, футболист дважды выходил на поле со скамейки для запасных, а перед матчем с Чехией покинул команду.

Сложные отношения между Петраковым и Малиновским