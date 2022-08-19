Один із найбагатших клубів світу включився у боротьбу за Маліновського

До Руслана Маліновського вже вистроїлась ціла черга з англійських клубів. Цей список поповнив Ньюкасл.

Ще один претендент на українця

За інформацією ЗМІ, один із найбагатший клубів світу спробує переманити українського півзахисника з Аталанти. Однак не лише Ньюкасл полює за Русланом Маліновським.

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Раніше повідомлялось про інтерес зі сторони клубів АПЛ – Ноттінгема Фореста та Тоттенхема. Також начебто є зацікавленість від французького Марселя.

Цікаво, що саме у товариському матчі з Ньюкаслом українець посварився з головним тренером Аталанти Джаном П'єро Гасперіні, який не виключив трансфер Маліновського в інший клуб.

З цієї компанії Ноттінгем Форест має роль аутсайдера. Маліновський не хоче переходити у розташування новачка АПЛ, а Аталанта вже відхилила першу пропозицію англійського клубу через неприйнятну фінансову частину. Новачок АПЛ готовий віддати за українця 15 мільйонів євро. Натомість бергамівський клуб хочу виручити за перехід Руслана не менше 20 – 22 мільйонів.

У Маліновського ще є чинна угода з Аталантою, яка розрахована до кінця червня 2023 року.

Дружина гравця збірної України Роксана додала інтриги можливому переходу свого чоловіка в іншу команду. Однак виклала світлини після переїзду у новий будинок у Бергамо, де виступає Аталанта. Хоча не виключила клубних змін у кар'єрі Руслана.