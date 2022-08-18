Роксана Маліновська: Немає нічого важливішого за сім'ю та кар'єру Руслана

ЗМІ активно сватають українського півзахисника в АПЛ. Начебто футболістом цікавиться Ноттінгем Форест, який вже зробив першу пропозицію, але Аталанту відхилила її. Бергамівському клубу не сподобалась фінансова частина трансферу.

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Однак чутки не вщухають. Дружина футболіста Роксана Маліновська поділилась із підписниками в інстаграмі новиною про новий будинок, виставивши світлини спільних картин. Фанати Руслана одразу подумали про можливий перехід.



Маліновські переїхали у новий дім / Скриншот із сторіс дружини Роксани

Після чого дружина Роксана виклала пояснення щодо нового дому. Насправді подружжя ще два роки тому придбали будинок у Бергамо, де зараз виступає Маліновський, але лише зараз заїхала в облаштований дім.

Наразі родина займається розвантаженням речей, які перевезла. Роксана зізналась, що футбольна кар'єра Руслана є пріоритетом для їх родин, якщо той покине Аталанту.

Для мене немає нічого важливішого за сім'ю та кар'єру Руслана. Якщо він не зможе залишитися в Аталанті, то повинен знайти інше рішення. Звичайно, нам прикро, але таке футбольне життя. Він має думати про свою кар'єру професіонального футболіста,

– написала дружина півзахисника.

Окрім Ноттінгема Фореста за Маліновським стежить англійський Тоттенхем. Однак начебто сам Руслан не зацікавлений у переході до новачка АПЛ. У нього є інші пропозиції в Англії та французького чемпіонату. Але про яку команду йде мова наразі не повідомляється.

Цікаво! Аталанта готова розглянути пропозицію щодо Маліновського, якщо та буде коливатись у межах 20 – 22 мільйонів євро. Контракт Руслана з бергамівським клубом розрахований до кінця червня 2023 року.

Цікаво, що головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні теж підігрів інтерес до можливого трансферу українця.

Кар'єра Маліновського в Аталанті