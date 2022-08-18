Цього літа очікується немало трансферів українських футболістів. Раніше Олександр Зінченко змінив Манчестер Сіті на Арсенал, а Брентфорд підписав Єгора Ярмолюка.

До теми Дружина Маліновського натякнула на відхід Руслана з Аталанти — фото

Тепер же близький до переїзду в і Руслан Маліновський, яким цікавиться Ноттінгем Форест. Правда, інтерес до гравця Аталанти є і в інших лігах. Тепер же ЗМІ повідомляють про плани Марселя підписати українця.

Про це повідомив відомий італійський інсайдер Фабріціо Романо. Журналіст повідомляє, що французький клуб вже на просунутій стадії перемовин з Аталантою. Очікується, що по угоді у зворотному напрямку відправиться Ченгіз Ундер.