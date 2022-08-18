Цього літа очікується немало трансферів українських футболістів. Раніше Олександр Зінченко змінив Манчестер Сіті на Арсенал, а Брентфорд підписав Єгора Ярмолюка.
До теми Дружина Маліновського натякнула на відхід Руслана з Аталанти — фото
Тепер же близький до переїзду в і Руслан Маліновський, яким цікавиться Ноттінгем Форест. Правда, інтерес до гравця Аталанти є і в інших лігах. Тепер же ЗМІ повідомляють про плани Марселя підписати українця.
Про це повідомив відомий італійський інсайдер Фабріціо Романо. Журналіст повідомляє, що французький клуб вже на просунутій стадії перемовин з Аталантою. Очікується, що по угоді у зворотному напрямку відправиться Ченгіз Ундер.
Успіхи Маліновського в Серії А
Руслан перейшов до Аталанти у 2019 році з Генка. Сума трансферу склала 13,7 мільйонів євро. За три сезони українець провів 128 матчів і забив 32 голи, віддавши 25 асистів.
Читайте також До Серії А подати рукою: герой Євро-2020 Довбик близький до переїзду в Італію
Трофеїв Маліновський не здобував, але двічі вигравав бронзу Серії А. А у сезоні 2020/2021 хавбек став найкращим асистентом чемпіонату Італії, віддавши аж 12 результативних передач.