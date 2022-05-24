Шевченко закликав відсторонити спортсменів із Росії від змагань, поки в Україні буде йти війна

Андрій Шевченко прокоментував повномасштабне вторгнення Росії в Україну, яке триває вже 90 днів. Колишній наставник збірної висловив свою думку щодо відсторонення російських спортсменів від міжнародних змагань.

Шевченко: Вони можуть бути вбиті будь-якої миті

45-річний український тренер назвав війну у рідній країні геноцидом, коли Україна паралізована у декількох напрямках через постійні обстріли та смерті мирного населення. Наставник з перших днів веде інформаційну війну проти окупантів та долучається до фізичної допомоги Україні.

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Андрій Шевченко заявив, що схвалює відсторонення російського спорту від світового. Колишній керманич "синьо-жовтих" закликав усунути спортсменів ворожих країн від міжнародних змагань до того часу, поки в Україні буде тривати війна.

Поки в Україні триває війна, жоден російський спортсмен не повинен бути допущений до участі у будь-яких змаганнях. Через Росію наші спортсмени позбавлені можливості займатися будь-якими видами спорту. І вони можуть бути вбиті будь-якої миті,

– сказав Шевченко.

Російський спорт вже відсторонили майже від усіх змагань. У країни-агресора ще залишилось забрати проведення Суперкубка-2023 з футболу, який повинна приймати Казань.

Вірить у диво для збірної

Відповів в інтерв'ю Андрій Миколайович на питання про майбутню гру збірної проти Шотландії у півфіналі плей-офф відбору чемпіонату світу-2022. Шевченко вірить у вихід українців на Мундіаль у Катар. Підопічні Олександра Петракова мають шалену мотивацію до перемоги, щоб принести землякам позитивні емоції. Українські військові теж попросили українських футболістів здобути цю путівку у Катар.

Головне про підготовку збірної України до гри проти Шотландії

Наразі у розташування збірної продовжують прибувати легіонери, у яких закінчились сезони на клубному рівні. Одразу чотири футболісти України стали чемпіонами у своїх командах – Андрій Лунін (Реал), Олександр Зубков (Ференцварош), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті) та Едуард Соболь (Брюгге).

На тренувальному зборі "синьо-жовті" провели лише три спаринги із п'яти запланованих. Два останні зірвались в останні момент. Замість них збірна проведе повноцінну двосторонню гру.

Петраков відсіяв від команди п'ятьох гравців – Сергія Булецу, Дениса Гармаша, Віталія Буяльського, Артема Бєсєдіна та Юхима Коноплю.