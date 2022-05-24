У національної команди було заплановано 5 спарингів

Журналіст телеканалів "Футбол 1/2/3" Ігор Бурбас повідомив, що збірна України більше не проводитиме товариські матчі перед стиковою зустріччю відбору чемпіонату світу-2022 з Шотландією, що відбудеться 1 червня.

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Заключний тиждень підготовки у збірної України мине суто в тренувальному режимі. На жаль, спарингів у травні більше не буде. З різних причин, але домовленості з африканськими суперниками остаточно злетіли. Тож далі лише офіційні матчі,

– йдеться у повідомленні.

Проте все ж таки "синьо-жовтим" вдалося зіграти у трьох матчах. У першій грі українці зіграли проти Боруссії Менхенгладбах, де здобули перемогу з рахунком 1:2. Забитими голами проти німецького клубу відзначилися дебютанти національної команди: Михайло Мудрик та Олександр Піхальонок.

З рахунком 1:3 українці обіграли італійську команду Емполі. А от гра з хорватською Рієкою закінчилася мировою – 1:1.

26-го травня збірна України мала б зіграти проти ДР Конго.

Підготовка збірної України

На початку травня збірна України розпочала підготовку до плей-офф відбору ЧС-2022 та червневих зустрічей у Лізі націй-2022/2023 у Словенії.

Місце проведення запропонував президент УЄФА Александер Чеферін. Він також розпорядився, аби спілка взяла на себе всі витрати щодо перебування національної команди там.

У розташування національної команди вже прибув Руслан Малиновський та Роман Яремчук.

Головний наставник Шотландії Стів Кларк поділився очікуваннями щодо майбутнього поєдинку. Він наголосив, що в українців сильна команда, і вони будуть готовими до поєдинку на всі 100 % відсотків. Проте він не сумнівається у своїх підопічних, вважає, що у них також є всі шанси на перемогу.

Зверніть увагу! До слова. 1 червня збірна України зіграє у рамках плей-офф відбору ЧС-2022 проти команди Шотландії. У разі перемоги підопічні Петракова 5 червня зустрінуться з Уельсом.