Шевченко: Вони можуть бути вбиті будь-якої миті
45-річний український тренер назвав війну у рідній країні геноцидом, коли Україна паралізована у декількох напрямках через постійні обстріли та смерті мирного населення. Наставник з перших днів веде інформаційну війну проти окупантів та долучається до фізичної допомоги Україні.
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Андрій Шевченко заявив, що схвалює відсторонення російського спорту від світового. Колишній керманич "синьо-жовтих" закликав усунути спортсменів ворожих країн від міжнародних змагань до того часу, поки в Україні буде тривати війна.
Поки в Україні триває війна, жоден російський спортсмен не повинен бути допущений до участі у будь-яких змаганнях. Через Росію наші спортсмени позбавлені можливості займатися будь-якими видами спорту. І вони можуть бути вбиті будь-якої миті,
– сказав Шевченко.
Російський спорт вже відсторонили майже від усіх змагань. У країни-агресора ще залишилось забрати проведення Суперкубка-2023 з футболу, який повинна приймати Казань.
Вірить у диво для збірної
Відповів в інтерв'ю Андрій Миколайович на питання про майбутню гру збірної проти Шотландії у півфіналі плей-офф відбору чемпіонату світу-2022. Шевченко вірить у вихід українців на Мундіаль у Катар. Підопічні Олександра Петракова мають шалену мотивацію до перемоги, щоб принести землякам позитивні емоції. Українські військові теж попросили українських футболістів здобути цю путівку у Катар.
Головне про підготовку збірної України до гри проти Шотландії
- Наразі у розташування збірної продовжують прибувати легіонери, у яких закінчились сезони на клубному рівні. Одразу чотири футболісти України стали чемпіонами у своїх командах – Андрій Лунін (Реал), Олександр Зубков (Ференцварош), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті) та Едуард Соболь (Брюгге).
- На тренувальному зборі "синьо-жовті" провели лише три спаринги із п'яти запланованих. Два останні зірвались в останні момент. Замість них збірна проведе повноцінну двосторонню гру.
- Петраков відсіяв від команди п'ятьох гравців – Сергія Булецу, Дениса Гармаша, Віталія Буяльського, Артема Бєсєдіна та Юхима Коноплю.