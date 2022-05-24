Шевченко: Вони можуть бути вбиті будь-якої миті

45-річний український тренер назвав війну у рідній країні геноцидом, коли Україна паралізована у декількох напрямках через постійні обстріли та смерті мирного населення. Наставник з перших днів веде інформаційну війну проти окупантів та долучається до фізичної допомоги Україні.

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Андрій Шевченко заявив, що схвалює відсторонення російського спорту від світового. Колишній керманич "синьо-жовтих" закликав усунути спортсменів ворожих країн від міжнародних змагань до того часу, поки в Україні буде тривати війна.

Поки в Україні триває війна, жоден російський спортсмен не повинен бути допущений до участі у будь-яких змаганнях. Через Росію наші спортсмени позбавлені можливості займатися будь-якими видами спорту. І вони можуть бути вбиті будь-якої миті,

– сказав Шевченко.

Російський спорт вже відсторонили майже від усіх змагань. У країни-агресора ще залишилось забрати проведення Суперкубка-2023 з футболу, який повинна приймати Казань.

Вірить у диво для збірної

Відповів в інтерв'ю Андрій Миколайович на питання про майбутню гру збірної проти Шотландії у півфіналі плей-офф відбору чемпіонату світу-2022. Шевченко вірить у вихід українців на Мундіаль у Катар. Підопічні Олександра Петракова мають шалену мотивацію до перемоги, щоб принести землякам позитивні емоції. Українські військові теж попросили українських футболістів здобути цю путівку у Катар.

Цікаво! Щоб стати учасником чемпіонату світу-2022 Україні потрібно переграти Шотландію (1 червня) у Глазго, а тоді 5 червня здобути перемогу над Уельсом. Наші хлопці вже навіть дізнались потенційних суперників на Мундіалі – Англія, США та Іран.

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