Жеребкування проводилось у виставковому конференц-центрі у Доха. Україна потрапила у четвертий кошик, у якому були збірні, які ще не гарантували собі путівку у Катар, повідомляє 24 канал.

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У групу "В" до України потрапили Англія, США та Іран. Відзначимо, що жереб не зробив жодної "групи смерті". Досить цікавим буде протистояння в одній групі Німеччини та Іспанії.

Результати жеребкування

Група A: Катар, Нідерланди, Сенегал, Еквадор

Група B: Англія, США, Іран, Уельс/Шотландія/ Україна

Група C: Аргентина, Мексика, Польща, Саудівська Аравія

Група D: Франція, Данія, Туніс, Перу/Австралія/ОАЕ

Група E: Іспанія, Німеччина, Японія, Коста-Ріка/Нова Зеландія

Група F: Бельгія, Хорватія, Марокко, Канада

Група G: Бразилія, Швейцарія, Сербія, Камерун

Група H: Португалія, Уругвай, Південна Корея, Гана

Зверніть увагу! Фінальна частина чемпіонату світу у Катарі відбуватиметься з 21 листопада до 18 грудня 2022 року.

Україна ще побореться за путівку у Катар