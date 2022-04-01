Жеребкування проводилось у виставковому конференц-центрі у Доха. Україна потрапила у четвертий кошик, у якому були збірні, які ще не гарантували собі путівку у Катар, повідомляє 24 канал.

Читайте також Петраков прокоментував ідею подарувати Україні пряму путівку на чемпіонат світу-2022

У групу "В" до України потрапили Англія, США та Іран. Відзначимо, що жереб не зробив жодної "групи смерті". Досить цікавим буде протистояння в одній групі Німеччини та Іспанії.

Результати жеребкування

  • Група A: Катар, Нідерланди, Сенегал, Еквадор
  • Група B: Англія, США, Іран, Уельс/Шотландія/Україна
  • Група C: Аргентина, Мексика, Польща, Саудівська Аравія
  • Група D: Франція, Данія, Туніс, Перу/Австралія/ОАЕ
  • Група E: Іспанія, Німеччина, Японія, Коста-Ріка/Нова Зеландія
  • Група F: Бельгія, Хорватія, Марокко, Канада
  • Група G: Бразилія, Швейцарія, Сербія, Камерун
  • Група H: Португалія, Уругвай, Південна Корея, Гана

Україна ще побореться за путівку у Катар

  • Через війну Україна не змогла провести матч проти Шотландії, який був запланований на кінець березня 2022-го.
  • Наразі невідомо, коли збірні зможуть поборотись за вихід у фінал відбору плей-офф. Переможець цієї пари зустрінеться з Уельсом, який переграв Австрію (2:1).
  • Підопічним Олександра Петракова потрібно буде перемагати у двох поєдинках, щоб полетіти на Мундіаль.