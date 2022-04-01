Жеребкування проводилось у виставковому конференц-центрі у Доха. Україна потрапила у четвертий кошик, у якому були збірні, які ще не гарантували собі путівку у Катар, повідомляє 24 канал.
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У групу "В" до України потрапили Англія, США та Іран. Відзначимо, що жереб не зробив жодної "групи смерті". Досить цікавим буде протистояння в одній групі Німеччини та Іспанії.
Результати жеребкування
- Група A: Катар, Нідерланди, Сенегал, Еквадор
- Група B: Англія, США, Іран, Уельс/Шотландія/Україна
- Група C: Аргентина, Мексика, Польща, Саудівська Аравія
- Група D: Франція, Данія, Туніс, Перу/Австралія/ОАЕ
- Група E: Іспанія, Німеччина, Японія, Коста-Ріка/Нова Зеландія
- Група F: Бельгія, Хорватія, Марокко, Канада
- Група G: Бразилія, Швейцарія, Сербія, Камерун
- Група H: Португалія, Уругвай, Південна Корея, Гана
Україна ще побореться за путівку у Катар
- Через війну Україна не змогла провести матч проти Шотландії, який був запланований на кінець березня 2022-го.
- Наразі невідомо, коли збірні зможуть поборотись за вихід у фінал відбору плей-офф. Переможець цієї пари зустрінеться з Уельсом, який переграв Австрію (2:1).
- Підопічним Олександра Петракова потрібно буде перемагати у двох поєдинках, щоб полетіти на Мундіаль.