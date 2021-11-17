Шевченко відмовився купувати футболіста збірної Росії, який сидів у в'язниці

Італійська Дженоа, яку тренує український фахівець Андрій Шевченко, взимку підписуватиме нападника Фіорентини та ексфутболіста збірної Росії Олександра Кокоріна.

Фіорентина планувала віддати Кокоріна в оренду в Дженоа, проте генуезський клуб після приходу Шевченка відмовився від послуг російського форварда.

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Що відомо про скандального Кокоріна

Кокорін перейшов у Фіорентину у 2020 році зі Спартака. За цей час нападник провів 16 матчів у всіх турнірах і не відзначився результативними діями, не забиваючи понад рік.

За свою кар'єру Кокорін ставав чемпіоном Росії у складі Зеніту, а також двічі вигравав Кубок країни. 2018 року Кокорін був заарештований за розбійний напад на дипломата в одному з московських кафе.

Тоді Кокорін, його молодший брат та інший футболіст Павло Мамаєв влаштували бійку в центрі Москви з водієм ведучого "Першого каналу" Віталієм Соловчуковим та головою департаменту Мінпромторгу Денисом Паком.

Кого може підписаи Шевченко