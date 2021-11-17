Фиорентина планировала отдать Кокорина в аренду в Дженоа, однако, генуэзский клуб после прихода Шевченко отказался от услуг российского форварда.
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Что известно о скандальном Кокорине
Кокорин перешел в Фиорентину в 2020 году из Спартака. За это время нападающий провел 16 матчей во всех турнирах и не отличился результативными действиями, не забивая больше года.
За свою карьеру Кокорин становился чемпионом России в составе Зенита, а также дважды выигрывал Кубок страны. В 2018 году Кокорин был арестован за разбойное нападение на дипломата в одном из московских кафе.
Тогда Кокорин, его младший брат и другой футболист Павел Мамаев устроили потасовку в центре Москвы с водителем ведущего "Первого канала" Виталием Соловчуковым и главой департамента Минпромторга Денисом Паком.
Кого может подписать Шевченко
- После перехода Шевченко в Италию крутится немало слухов, что экс-тренер "сине-желтых" позовет в Дженоа украинских футболистов, с которыми раньше работал в сборной Украины. Речь идет о Виталии Николенко и Александре Зинченко. Однако такую информацию специалист опроверг.
- Также в СМИ распространялась информация и о заинтересованности итальянского клуба в нападающем Динамо Владиславе Супряге.