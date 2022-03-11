Шевченко спільно з Міланом запустив особливу акцію для допомоги Україні

Андрій Шевченко робить усе можливе, щоб допомогти рідній Україні, перебуваючи на відстані. Колишній наставник збірної створив благодійність разом із італійським Міланом.

Благодійність від Мілана

Італійський Мілан хоче допомогти Україні, яка потерпає від нападу Росії, фінансово. "Россонері" у компанії з колишнім футболістом команди Андрієм Шевченком створили нову благодійну ініціативу. Про це вони повідомили на офіційному сайті Мілана.

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В інтернет-магазині клубу кожен уболівальник зможе придбати історичну футболку Шевченка, у якій він виступав у Лізі чемпіонів у 2003 році. На футболці додадуть елементи синьо-жовтого українського прапора, а по центру буде розташований напис "Мілан за мир".

Усім охочим доведеться викласти за таку форму 50 євро. Також фанати до цієї суми зможуть за власною ініціативою додати ще пожертву у розмірах 15, 30 або 50 євро.

Продаж розпочався з 11 березня.

Усі зароблені гроші Мілан направить у Червоний хрест, який займається гуманітарною допомогою для України.



Футболка Шевченка / Скриншот із офіційного інтернет-магазину Мілана





Благодійна акція / Скриншот із офіційного інтернет-магазину Мілана

Раніше Шевченко не стримав сліз у прямому ефірі одного з італійських каналів.

Колишній наставник збірної виходив на мирні мітинг на підтримку України у Лондоні.

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