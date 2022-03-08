За словами фахівця, те, що відбувається на батьківщині, все ще здається йому страшним сном.

До слова Росії більше ніколи не буде у футбольному світі, – Андрій Шевченко

"Це жах, від якого я хочу прокинутися. Міста бомбять, вбивають дітей та старих, які не можуть виїхати. Це схоже на страшний сон, здається, що завтра я прокинусь і повернуся до нормального життя, але я розумію, що цього не станеться... Така реальність", – сказав Шевченко.

Розповідаючи про те, що зараз переживає Україна, футболіст не зміг стримати своїх емоцій та заплакав.

Шевченко активно допомагає Україні

Андрій Миколайович магається використовувати максимум можливостей, аби світ почув про вторгнення Росії. Зокрема, він виходив на мітинг на підтримку України у Лондоні.

Також перед матчем Кубка Італії між Міланом та Інтером на величезному екрані "Сан-Сіро" показали відеозвернення Шевченка до італійців.

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