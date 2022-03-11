Благодійність від Мілана

Італійський Мілан хоче допомогти Україні, яка потерпає від нападу Росії, фінансово. "Россонері" у компанії з колишнім футболістом команди Андрієм Шевченком створили нову благодійну ініціативу. Про це вони повідомили на офіційному сайті Мілана.

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В інтернет-магазині клубу кожен уболівальник зможе придбати історичну футболку Шевченка, у якій він виступав у Лізі чемпіонів у 2003 році. На футболці додадуть елементи синьо-жовтого українського прапора, а по центру буде розташований напис "Мілан за мир".

Усім охочим доведеться викласти за таку форму 50 євро. Також фанати до цієї суми зможуть за власною ініціативою додати ще пожертву у розмірах 15, 30 або 50 євро.

Важливо. Продаж розпочався з 11 березня.

Усі зароблені гроші Мілан направить у Червоний хрест, який займається гуманітарною допомогою для України.



Футболка Шевченка / Скриншот із офіційного інтернет-магазину Мілана





Благодійна акція / Скриншот із офіційного інтернет-магазину Мілана