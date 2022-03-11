Благотворительность от Милана

Итальянский Милан хочет помочь Украине, которая страдает от нападения России, финансово. "Россонери" в компании с бывшим футболистом команды Андреем Шевченко создали новую благотворительную инициативу. Об этом они сообщили на официальном сайте Милана.

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В интернет-магазине клуба каждый болельщик сможет приобрести историческую футболку Шевченко, в которой он выступал в Лиге чемпионов в 2003 году. На футболке добавят элементы сине-желтого украинского флага, а по центру будет размещена надпись "Милан за мир".

Всем желающим придется выложить за такую ​​форму 50 евро. Также фанаты в эту сумму смогут по собственной инициативе добавить еще пожертвование в размере 15, 30 или 50 евро.

Важно. Продажа началась с 11 марта.

Все заработанные деньги Милан направит в Красный крест, занимающийся гуманитарной помощью для Украины.



Футболка Шевченко / Скриншот из официального интернет-магазина Милана



Благотворительная акция / Скриншот из официального интернет-магазина Милана

Ранее Шевченко не удержал слез в прямом эфире одного из итальянских каналов.

Бывший наставник сборной выходил на мирный митинг в поддержку Украины в Лондоне.