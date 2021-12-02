Ярмоленка у Дженоа не буде

Український наставник Дженоа запевнив, що немає змоги запросити до команди лідера збірної України. Італійський клуб не зможе підсилитись футболістом, який не має європейського паспорта.

До теми Агент Ярмоленка оцінив шанси на перехід українця в Дженоа Шевченка

Трансферами команди займатиметься спортивний директор "грифонів". За регламентом, Дженоа може запросити у свій склад лише двох футболістів без паспорта Євросоюзу. Наразі ці слоти закриті.

Цим займатиметься спортивний директор – шукати, обирати. Я зайнятий командою, у нас зараз багато матчів. Зараз у команді зайняті два місця, і ми не можемо брати гравців без європейського паспорта,

– сказав Шевченко.

Зауважимо. За даними авторитетного порталу Transfermarkt, вартість трансферу футболіста складає 4 мільйони євро.

ЗМІ сватають Ярмоленка у Дженоа