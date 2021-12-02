Ярмоленка у Дженоа не буде
Український наставник Дженоа запевнив, що немає змоги запросити до команди лідера збірної України. Італійський клуб не зможе підсилитись футболістом, який не має європейського паспорта.
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Трансферами команди займатиметься спортивний директор "грифонів". За регламентом, Дженоа може запросити у свій склад лише двох футболістів без паспорта Євросоюзу. Наразі ці слоти закриті.
Цим займатиметься спортивний директор – шукати, обирати. Я зайнятий командою, у нас зараз багато матчів. Зараз у команді зайняті два місця, і ми не можемо брати гравців без європейського паспорта,
– сказав Шевченко.
ЗМІ сватають Ярмоленка у Дженоа
- Першим, хто поширив ці чутки став журналіст Ніколо Скіра. Представник ЗМІ заявив, що нібито сторони вже почали перемовини.
- Вадим Шаблій, агент українського футболіста, спростував цю інформацію. За його словами, жоден з представників Дженоа не зв'язувався з гравцем Вест Хема.
- Ярмоленко має чинний контракт із "молотобійцями", який розрахований до кінця червня 2022 року.
- В останньому матчі проти Брайтона українець увійшов у заявку команди, але просидів увесь поєдинок на лаві запасних. Протистояння завершилось мировою 1:1.
- У сезоні-2021/2022 правий вінгер провів за англійський клуб 15 зустрічей в усіх турнірах, у яких забив один гол та зробив три асисти.