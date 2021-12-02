Ярмоленко в Дженоа не будет

Украинский наставник Дженоа заверил, что нет возможности пригласить в команду лидера сборной Украины. Итальянский клуб не сможет усилиться футболистом, не имеющим европейского паспорта.

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Трансферами команды будет заниматься спортивный директор "грифонов". По регламенту, Дженоа может пригласить в свой состав лишь двух футболистов без паспорта Евросоюза. Сейчас эти слоты закрыты.

Этим будет заниматься спортивный директор – искать, выбирать. Я занят командой, у нас сейчас много матчей. Сейчас в команде заняты два места, и мы не можем брать игроков без европейского паспорта,

– сказал Шевченко.

Отметим. По данным авторитетного портала Transfermarkt, стоимость трансфера футболиста составляет 4 миллиона евро.

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