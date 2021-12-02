Ярмоленко в Дженоа не будет
Украинский наставник Дженоа заверил, что нет возможности пригласить в команду лидера сборной Украины. Итальянский клуб не сможет усилиться футболистом, не имеющим европейского паспорта.
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Трансферами команды будет заниматься спортивный директор "грифонов". По регламенту, Дженоа может пригласить в свой состав лишь двух футболистов без паспорта Евросоюза. Сейчас эти слоты закрыты.
Этим будет заниматься спортивный директор – искать, выбирать. Я занят командой, у нас сейчас много матчей. Сейчас в команде заняты два места, и мы не можем брать игроков без европейского паспорта,
– сказал Шевченко.
СМИ сватают Ярмоленко в Дженоа
- Первым, кто распространил эти слухи, стал журналист Николо Скира. Представитель СМИ заявил, что якобы стороны уже начали переговоры.
- Вадим Шаблий, агент украинского футболиста опроверг эту информацию. По его словам, ни один из представителей Дженоа не связывался с игроком Вест Хэма.
- Ярмоленко имеет действующий контракт с "молотобойцами", который рассчитан до конца июня 2022 года.
- В последнем матче против Брайтона украинец вошел в заявку команды, но просидел весь поединок на скамейке запасных. Противостояние завершилось ничьей 1:1.
- В сезоне-2021/2022 правый вингер провел за английский клуб 15 встреч во всех турнирах, в которых забил один гол и сделал три ассиста.