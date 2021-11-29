З приходом у команду Шевченка поповзли чутки про потенційних новачків команди. Серед них був і Андрій Ярмоленко.

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"На даний момент це чутки, ніхто не зв'язувався ні з клубом, ні з нами. У чемпіонаті Італії Андрій 3-4 роки зможе тримати свій рівень, з Шевченком він давно знайомий, знає його вимоги. Чому б і ні? Звісно, ​​ним багато клубів цікавляться. З боку Вест Хема нічого немає, має контракт до літа. Ми чекаємо на розвиток подій, інтересу до нього багато", – сказав Шаблій.

До слова. Цього сезону Ярмоленко зіграв 15 матчів за "молотобійців", у яких забив 1 гол і виконав три результативні передачі. Контракт Андрія з англійським клубом розрахований до літа 2022 року.

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