З приходом у команду Шевченка поповзли чутки про потенційних новачків команди. Серед них був і Андрій Ярмоленко.
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"На даний момент це чутки, ніхто не зв'язувався ні з клубом, ні з нами. У чемпіонаті Італії Андрій 3-4 роки зможе тримати свій рівень, з Шевченком він давно знайомий, знає його вимоги. Чому б і ні? Звісно, ним багато клубів цікавляться. З боку Вест Хема нічого немає, має контракт до літа. Ми чекаємо на розвиток подій, інтересу до нього багато", – сказав Шаблій.
Як Шевченко дебютував у Дженоа
- 7 листопада український наставник офіційно очолив Дженоа. Екстренер "синьо-жовтих" підписав угоду до 30 червня 2024 року.
- Шевченко вже встиг дебютувати на тренерському містку "грифонів". Але зробив це з поразки від Роми Жозе Моурінью (0:2).
- Наступний матч під керівництвом Шевченка "грифони" провели 28 листопада, де зіграли з Удінезе внічию 0:0.
- Дженоа після 13 турів перебуває у зоні вильоту – 18 місце, в активі команди лише 10 очок.