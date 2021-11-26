Як стверджує журналіст Ніколо Скіра, переговори про можливий трансфер уже розпочалися.

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Контракт вінгера з "молотобійцями" спливає влітку, тому вони не проситимуть за нього багато. До того ж він не є важливим гравцем у системі Девіда Мойєса.

Зверніть увагу! Дженоа наразі не має слотів для гравців без паспорта Євросоюзу. Клуб готовий звільнити його під Ярмоленка, якщо буде вирішено його підписати.

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