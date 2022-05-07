Шевченко передав в Україну партію медикаментів на суму 400 тисяч євро

Андрій Шевченко перебуває за межами України, але відстань не стала перешкодою, щоб допомагати рідній країні. Наставник передав чергову партію ліків в Україну.

Медична допомога вже приїхала у Київ

Цього разу колишній наставник збірної України допоміг землякам у медичному плані. Андрій Шевченко закупив для українського народу медикаментів, які відправив із Італії.

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За повідомленням Миколи Василькова, тренер відправив ліків на суму 400 тисяч євро. До 10 травня зі медикаменти мають надійти у клініку "Охматдит".

Відзначається, що це лише перша партія медикаментів від Шевченка.

Підтримка від Андрія Шевченка

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Приїхала ПЕРША ПАРТІЯ медикаментів від Андрія Шевченка.

Цього разу штаб РестоVратор. Картопляні Війська виконує замовлення клініки "Охматдит Перехід".

Микола Шпаковський зміг прийняти весь вантаж у Польщі в Любліні, і той фактично без затримок погнав до України. За це окрема подяка Віталію Арановському, який нам на 4 дні надав одного зі своїх бусиків у користування.