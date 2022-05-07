Шевченко передав в Україну партію медикаментів на суму 400 тисяч євро
Андрій Шевченко перебуває за межами України, але відстань не стала перешкодою, щоб допомагати рідній країні. Наставник передав чергову партію ліків в Україну.
Медична допомога вже приїхала у Київ
Цього разу колишній наставник збірної України допоміг землякам у медичному плані. Андрій Шевченко закупив для українського народу медикаментів, які відправив із Італії.
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За повідомленням Миколи Василькова, тренер відправив ліків на суму 400 тисяч євро. До 10 травня зі медикаменти мають надійти у клініку "Охматдит".
Відзначається, що це лише перша партія медикаментів від Шевченка.
Підтримка від Андрія Шевченка
- Колишній наставник головної команди країни закликав світову спільноту відреагувати діями на звірства, які окупанти роблять у Маріуполі.
- Шевченко зустрічався з мером Мілана Беппе Салою. Сторони обговорили між собою тему допомоги українським біженцям. Наставник відвідав благодійний вечір, який організувало посольство України у Великій Британії
- Володар "Золотого м'яча" приймає у власному домі переселенців, які через агресію Росії покинули рідні домівки в Україні. Також Шевченко активно розповідає іноземній пресі про справжні реалії війни в Україні.
- Шевченко хоче організувати в італійському місті кол-центр, який допомагатиме українцям, які шукають прихисток, робоче місце або гуманітарну допомогу.
- Разом із захисником Манчестер Сіті Олександром Зінченком надсилав гуманітарку в Україну з Великої Британії. Дружина футболіста "містян" Влада Зінченко назвала Шевченка амбасадором України в Англії.
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Приїхала ПЕРША ПАРТІЯ медикаментів від Андрія Шевченка.
Микола Шпаковський зміг прийняти весь вантаж у Польщі в Любліні, і той фактично без затримок погнав до України.
За це окрема подяка Віталію Арановському, який нам на 4 дні надав одного зі своїх бусиків у користування.
Дмитро Дубас працює над зовнішністю, щоби на мить урочистого передавання медицини хворим дітям бути у формі.
Одночасно ми з військовим фельдшером Ігорем Якімцем передаємо на Богуслав за допомоги Юрія Поліщука передачки з перев'язувальними матеріалами і швидкою допомогою для волонтерів, які вирушають на передову.