Просить допомоги для маріупольців

Андрій Ярмоленко не пройшов осторонь біди українського народу. Він не лише активно допомагає землякам, а й активно працює на інформаційному просторі.

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Один із лідерів збірної України відкрив своїм фанатам очі на ті жахіття, які відбуваються у Маріуполі. Футболіст розповів, як окупанти щодня обстрілюють завод "Азовсталь", де ховаються місцеві жителі, з усієї можливої техніки.

Через постійні бомбардування та блокаду міста немає забезпечити місцевих усім необхідним. У маріупольців закінчуються запаси води та їжі, у них немає світла та інших побутових умов. У них є лише надія на те, що їх зможуть евакуювати. У травні українській владі завдяки нашим захисникам вдалось витягнути зі гарячої локації декілька десятків місцевих.

Однак у бомбосховищах ще є достатньо цивільних та поранений військових.

Ярмоленко звернувся до міжнародних організацій та світових політиків, дипломатів з прохання посприяти відкриттю зеленого коридору з "Азовсталі".

Відеозвернення Андрія Ярмоленка

Ярмоленко активно допомагає українському народу, який продовжує страждати від агресії Росії. Нещодавно Андрій передав у Чернігів машину швидкої допомоги. Футболіст Вест Хема доєднався до благодійного фонду, у якому українські гравці, які виступають за кордоном, збирають кошти на потреби України.

Повний текст із публікації з інстаграму

З корабельної та наземної артилерії, з танків, з бойових літаків "Азовсталь", на якому знаходяться сотні цивільних (серед яких діти) та тисячі військових, серед яких 700 поранених, обстрілюється росіянами.

– на заводі закінчується їжа, нема чистої води та все менше вцілілих бомбосховищ;

– щодня помирають цивільні і військові;

– українські військові готові здатись третій стороні та знаходитись в цій країні до завершення війни;

– просимо міжнародні організації та світових політиків і дипломатів тиснути на Путіна та сприяти організації зеленого коридору для ВСІХ на "Азовсталі": цивільних, військових, поранених, вбитих;

– це зупинить кровопролиття, геноцид і смерть.