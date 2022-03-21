Легенда збірної України, Динамо та Мілана тяжко переживає війну на Батьківщині.

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"Я спав. Мені зателефонували. Це була моя мама. Вона... Мені шкода... Це не просто... Вона сказала: "Війна почалася". Ми не могли повірити, що Росія піде на цей крок і розпочне війну. Ми були шоковані.

Люди відчувають кожну бомбу, яка падає на землю, тому що будинок трясеться. Ось що таке зараз війна. Росіяни оточують місто і просто бомбардують. Вони не зупиняються. Це безжально. Це не дає українському народові шансів на гуманітарні коридори", – почав він.

Шевченко прихистив у своєму будинку в Лондоні кількох дітей-біженців. Він також допомагав знайти нове житло ще 150 вимушеним переселенцям.

"Моя мати там. Моя сестра там. Мій дядько. Моя тітонька. Мій двоюрідний брат. Мої друзі – деякі на передовій. Вони стоять за нашу країну, за свободу, за наш вибір, за нашу гордість. Ми захищаємося. Ми боремося. Ми мусимо. У нас немає вибору", – сказав Шевченко.