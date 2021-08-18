Колишній наставник збірної України і надалі буде палко підтримувати національну команду.

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Я хочу висловити величезну подяку кожному футболістові збірної України, з якими пройшли дуже яскравий і успішний шлях до вісімки кращих команд Європи! Це були незабутні 5 років мого життя. Нас об'єднувала мета і ми разом до неї йшли! Дякую Вам за підтримку! Я завжди і всюди буду вас підтримувати і вболівати,

– написав він.

"Я бажаю Вам усім нових перемог і тріумфів з новим тренерським штабом збірної України", – підсумував Шевченко.

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