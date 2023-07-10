Українського наставника засватали до керма Боснії і Герцеговини. У Футбольній асоціації цієї європейської країни вирішили розставити усі крапки над "і" у темі Андрія Шевченка.

До теми Андрій Шевченко може очолити збірну, яка готова була грати в Росії восени 2022 року

Повернення відкладається

Виявилось, що володаря "Золотого м'яча" не буде на чолі боснійців. Хоча раніше була інформація, що наставник та боснійська сторона обговорили варіанти виходу збірної на Євро-2024. Але все залишилось лише на рівні слів та не більше.

Шевченко не продовжить кар'єру тренера на чолі збірної Боснії і Герцеговини.

Відзначимо, що після чотирьох турів боснійці йдуть на 4-му місці, набравши лише 3 бали. Стільки ж у п'ятої Ісландії. До третього Люксембургу відставання у 4 очки.

Можливо, добре, що ця інформація виявилась нереальною. Адже торік Боснія і Герцеговина була готова провести контрольний матч проти Росії. Однак проти такого поєдинку були фанати збірної та лідера національної команди, які відмовились їхати на гру у Санкт-Петербург.

Шевченку точно не місце у такій збірній, яка може зіграти на полі пліч-о-пліч із ворожим суперником. Раніше було відомо, що Андрій Миколайович не збирається поки що повертатись до тренерської роботи, адже його увага зосереджена виключно на допомозі України, яка продовжує потерпати від війни проти Росії. Наразі Шева далекий від футболу.

До слова. Останнім місцем роботи Шевченка було італійське Дженоа (11 матчів). До цього очолював збірну України (52 поєдинки), яку довів до 1/4 фіналу Євро-2020, у якому "синьо-жовті" були розгромлені англійцями 0:4.