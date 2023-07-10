Українська легенда футболу Андрій Шевченко претендує на посаду головного тренера збірної Боснії і Герцеговини. Про це повідомив журналіст Лоренцо Лепоре.

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Зараз між Шевченком та боснійською федерацією футболу йдуть переговори щодо умов контракту. У кваліфікації до Євро-2024 Боснія і Герцеговина майже втратила шанси вийти до основної сітки турніру, де йде на четвертому місці у групі, набравши 3 очка після 4 матчів.



Таблиця кваліфікаційної групи Боснії і Герцеговини до Євро-2024 / скриншот із флешскора

Нагадаємо, що восени 2022 року Боснія і Герцеговина погодилася провести футбольний матч з Росією в Санкт-петербурзі. Проте тоді лідери збірної засудили таке рішення посадовців федерації та відмовилися брати участь у матчі. Також своє слово сказали боснійські фанати, які обіцяли бойкотувати матч, у разі його проведення. Після того, як федерація зрозуміла, що гроші не варті такого хейту і репутаційних ризкиків, матч було скасовано.

Зазначимо. Раніше Шевченко очолював збірну України, з якою дійшов до чвертьфіналу Євро-2020, а також італійський клуб Дженоа, де працював 2 місяці