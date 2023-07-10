Украинского наставника освоили к рулю Боснии и Герцеговины. В Футбольной ассоциации этой европейской страны решили расставить все точки над "і" в теме Андрея Шевченко.

К теме Андрей Шевченко может возглавить сборную, которая готова была играть в России осенью 2022 года

Возврат откладывается

Оказалось, что обладателя "Золотого мяча" не будет во главе боснийцев. Хотя ранее была информация о том, что наставник и боснийская сторона обсудили варианты выхода сборной на Евро-2024. Но все осталось на уровне слов и не больше.

Шевченко не продолжит карьеру тренера во главе сборной Боснии и Герцеговины.

Отметим, что после четырех туров боснийцы идут на 4-м месте, набрав всего 3 балла. Столько же у пятой Исландии. До третьего Люксембурга отставание в 4 очка.

Возможно, хорошо, что эта информация оказалась нереальной. Ведь в прошлом году Босния и Герцеговина готова была провести контрольный матч против России Однако против такого поединка были фанаты сборной и лидера национальной команды, которые отказались ехать на игру в Санкт-Петербург.

Шевченко точно не место в такой сборной, которая может сыграть на поле бок о бок с вражеским соперником. Ранее было известно, что Андрей Николаевич пока не собирается возвращаться к тренерской работе, ведь его внимание сосредоточено исключительно на помощи Украины, которая продолжает страдать от войны против России. Пока Шева далек от футбола.

К слову. Последним местом работы Шевченко было итальянское Дженоа (11 матчей). До этого возглавлял сборную Украины (52 поединка), которую довел до 1/4 финала Евро-2020, в котором "сине-желтые" были разгромлены англичанами 0:4.