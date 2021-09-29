Активний день народження

Андрій Шевченко покинув збірну України після п'яти років роботи у національній команді. Наставник відсвяткує день народження на гольф турнірі Alfred Dunhill Links Championship, який відбуватиметься до 3 жовтня у місті Сент-Андрюс (Шотландія).

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Український спортсмен вийде на одне з найкрасивіших полів світу для гольфу. Цю територію часто називають "домом для гольфу". Цікаво, що Шевченко буде не єдиним українцем на цих змаганнях. Участь у турнірі візьме Володимир Кличко.

Змагання відбуватимуться у парах, які будуть сформовані із професійних гольфістів та зірок-аматорів. Партнером по команді Шевченка стане гольфіст із Італії Лоренцо Кальї. А з Володимиром буде змагатись Максиміліан Кіффер із Німеччини.

Цікаво! Першим суперником пари Шевченка буде зірковий нідерландський футболіст Рууд Гулліт, якому допомагатиме Віл Бесселінг.

Шевченко на своїй сторінці в інстаграмі подякував організаторам турніру за запрошення. Це вже не перша гра колишнього наставника збірної України на цих змаганнях.



Учасники Alfred Dunhill Links Championship / Фото з instagram.com/dunhilllinks