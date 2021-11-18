У Шевченка в Дженоа є все для досягнення хороших результатів, – віцепрезидент Мілана
Джерело:TUTTOmercatoWEB
Вже у неділю, 21 листопада, Андрій Шевченко дебютує на чолі тренерському містка Дженоа в офіційному матчі. Колишній віцепрезидент Мілана Адріано Галліані висловив свою думку щодо такого призначення українця у клуб Серії А.
У Шевченка є усе для роботи
77-річний генеральний директор італійського клубу Монці Адріано Галліані сподівається, що Андрію Шевченку вдасться добре проявити себе в Італії. Ця країна не є чужою для українського наставника.
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За його словами, тренер вдало проявив себе у збірній Україні, тому повинен вистрілити і на клубному рівні. У Дженоа є все для того, щоб добре себе проявити у команді.
Сподіваюся, добре виступивши зі своєю національною командою, він також зможе добре виступити у Дженоа. Він розумний, він самовідданий, він все знає, у нього немає нестачі в умовах для досягнення хороших результатів,
– сказав Галліані.
Шевченко очолив Дженоа: що відомо
- 7 листопада італійський клуб офіційно оголосив про призначення Андрія Шевченка.
- Український наставник підписав угоду до 30 червня 2024 року.
- Матч проти Роми стане для нього дебютним на чолі Дженоа. Поєдинок відбудеться 21 листопада у рамках Серії А та ще й на рідному полі "грифонів".
- Перед зустріччю у Шевченка величезні кадрові втрати. Тренер не зможе розраховувати відразу на вісім гравців, які стали рушійною силою команди в атаці.
- У Дженоа оголосили тренерський штаб українця.
- За інформацією ЗМІ, колишній наставник "синьо-жовтих" зароблятиме в Італії майже так само, як на чолі національної команди.