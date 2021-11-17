У недільному матчі проти Роми Шевченка не зможе розраховувати одразу на вісім футболістів.
До слова Чого очікувати від Шевченка в Дженоа: врятує від вильоту, купить українця, виграє трофей
Список футболістів, які не зіграють у матчі проти Роми:
- Центральний захисник і капітан Доменіко Крішіто (12 матчів у стартовому складі цього сезону, п'ять голів та одна результативна передача);
- Нападник Маттіа Дестро (вісім матчів у стартовому складі та шість забитих голів);
- Лівий фулбек Мохамед Фарес (сім матчів, два голи та один асист);
- Центральний захисник Нікола Максімович (п'ять матчів у стартовому складі);
- Центральний захисник Зіньйо Ванхеусден (п'ять матчів цього сезону);
- Півзахисник Ернані (чотири матчі у сезоні);
- Центральний захисник Маттіа Бані (три матчі у сезоні);
- Нападник Феліпе Кайседо (п'ять матчів, у яких він забив один гол і віддав двох асистів).
Шевченко в Дженоа: що відомо
- Колишній тренер збірної України 7 листопада очолив італійський клуб Дженоа.
- Шевченко підписав угоду з "грифонами" до кінця червня 2024 року.
- У Дженоа оголосили тренерський штаб українця.
- Також відомо скільки екснаставник "синьо-жовтих" зароблятиме в Італії. Український фахівець отримуватиме майже так само, як на чолі національної команди.