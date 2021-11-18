У Шевченка є усе для роботи

77-річний генеральний директор італійського клубу Монці Адріано Галліані сподівається, що Андрію Шевченку вдасться добре проявити себе в Італії. Ця країна не є чужою для українського наставника.

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За його словами, тренер вдало проявив себе у збірній Україні, тому повинен вистрілити і на клубному рівні. У Дженоа є все для того, щоб добре себе проявити у команді.

Сподіваюся, добре виступивши зі своєю національною командою, він також зможе добре виступити у Дженоа. Він розумний, він самовідданий, він все знає, у нього немає нестачі в умовах для досягнення хороших результатів,

– сказав Галліані.

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