У Шевченко есть все для работы

77-летний генеральный директор итальянского клуба Монце Адриано Галлиани надеется, что Андрею Шевченко удастся хорошо проявить себя в Италии. Эта страна не является чужой для украинского наставника.

Вот так Без половины состава: у Шевченко серьезные проблемы перед дебютом у Дженоа

По его словам, тренер удачно проявил себя в сборной Украины, поэтому должен выстрелить и на клубном уровне. У Дженоа есть все для того, чтобы хорошо себя проявить в команде.

Надеюсь, хорошо выступив со своей национальной командой, он также сможет хорошо выступить у Дженоа. Он умный, он самоотверженный, он все знает, у него нет недостатка в условиях для достижения хороших результатов,
– сказал Галлиани.

Шевченко возглавил Дженоа: что известно

  • 7 ноября итальянский клуб официально объявил о назначении Андрея Шевченко.
  • Украинский наставник подписал соглашение до 30 июня 2024 года.
  • Матч против Ромы станет для него дебютным во главе Дженоа. Поединок состоится 21 ноября в рамках Серии А да еще и на родном поле "грифонов".
  • Перед встречей у Шевченко огромные кадровые потери. Тренер не сможет рассчитывать сразу на восемь игроков, которые стали движущей силой команды в атаке.
  • В Дженоа объявили тренерский штаб украинца.
  • По информации СМИ, бывший наставник "сине-желтых" будет зарабатывать в Италии почти так же, как во главе национальной команды.