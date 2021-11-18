У Шевченко есть все для работы
77-летний генеральный директор итальянского клуба Монце Адриано Галлиани надеется, что Андрею Шевченко удастся хорошо проявить себя в Италии. Эта страна не является чужой для украинского наставника.
Вот так Без половины состава: у Шевченко серьезные проблемы перед дебютом у Дженоа
По его словам, тренер удачно проявил себя в сборной Украины, поэтому должен выстрелить и на клубном уровне. У Дженоа есть все для того, чтобы хорошо себя проявить в команде.
Надеюсь, хорошо выступив со своей национальной командой, он также сможет хорошо выступить у Дженоа. Он умный, он самоотверженный, он все знает, у него нет недостатка в условиях для достижения хороших результатов,
– сказал Галлиани.
Шевченко возглавил Дженоа: что известно
- 7 ноября итальянский клуб официально объявил о назначении Андрея Шевченко.
- Украинский наставник подписал соглашение до 30 июня 2024 года.
- Матч против Ромы станет для него дебютным во главе Дженоа. Поединок состоится 21 ноября в рамках Серии А да еще и на родном поле "грифонов".
- Перед встречей у Шевченко огромные кадровые потери. Тренер не сможет рассчитывать сразу на восемь игроков, которые стали движущей силой команды в атаке.
- В Дженоа объявили тренерский штаб украинца.
- По информации СМИ, бывший наставник "сине-желтых" будет зарабатывать в Италии почти так же, как во главе национальной команды.