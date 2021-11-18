У Шевченко есть все для работы

77-летний генеральный директор итальянского клуба Монце Адриано Галлиани надеется, что Андрею Шевченко удастся хорошо проявить себя в Италии. Эта страна не является чужой для украинского наставника.

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По его словам, тренер удачно проявил себя в сборной Украины, поэтому должен выстрелить и на клубном уровне. У Дженоа есть все для того, чтобы хорошо себя проявить в команде.

Надеюсь, хорошо выступив со своей национальной командой, он также сможет хорошо выступить у Дженоа. Он умный, он самоотверженный, он все знает, у него нет недостатка в условиях для достижения хороших результатов,

– сказал Галлиани.

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