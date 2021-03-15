Менеджер Ломаченко розвіяв чутки про шалений гонорар українця за бій з Хейні

Менеджер українського боксера Егіс Клімас спростував інформацію про великий гонорар Василя Ломаченка за бій з Девіном Хейні. Американська сторона не робила жодних пропозиції із семизначною сумою.

Спростування чуток

Білл Хейні, батько Девіна Хейні, раніше заявляв, що їх команда запропонує Василю Ломаченку щедрий контракт за бій з його сином. Між обома боксерами розгорілась словесна перепалка у соцмережах, що призвело до виклику на бій від американця.

До теми Ломаченку запропонують привабливий гонорар за бій з Хейні

За повідомленням журналіста, менеджер Егіс Клімас вже спростував такі обіцянки американської сторони.

Спочатку з ними зв'язувався Білл Хейні, а згодом Едді Хірн, але після цього нічого більше не було,

– написав Кім.