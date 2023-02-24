Шахтар отримав суперника в 1/8 фіналу Ліги Європи: дати матчів

Донецький Шахтар дізнався ім'я суперника, з яким йому доведеться зіграти в 1/8 фіналу Ліги Європи. Перший матч вже 9 березня.

Шахтар зумів пробитися в 1/8 фіналу Ліги Європи, на попередній стадії турніру лише в серії пенальті здолавши французький Ренн. Все завдяки трьом сейвам від воротаря Анатолія Трубіна, за що він отримав номінацію на звання найкращого гравця тижня в Лізі Європи.

Детальніше Хто вийшов в 1/8 фіналу Ліги Європи: суперники, дати матчів та жеребкування

Як команда, яка в Лігу Європи вилетіла з Ліги чемпіонів, Шахтар під час жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи потрапив до несіяних команд. А потенційним суперником "гірників" була одна з команд, яка посіла перше місце в групі Ліги Європи (і через це одразу потрапляла в 1/8 фіналу, а не 1/16 фіналу ЛЄ).

Під час жеребкування суперником Шахтаря став Феєнорд з Нідерландів.

Першим матч між командами відбудеться 9 березня на полі "гірників". На 16 березня запланований матч-відповідь. Переможець пари вийде у чвертьфінал Ліги Європи.