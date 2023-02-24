Шахтер сумел пробиться в 1/8 финала Лиги Европы, на предыдущей стадии турнира только в серии пенальти одолев французский Ренн. Все благодаря трем сейвам от вратаря Анатолия Трубина, за что он получил номинацию на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

Подробнее Кто вышел в 1/8 финала Лиги Европы: соперники, даты матчей и жеребьевка

Как команда, которая в Лигу Европы вылетела из Лиги чемпионов, Шахтер во время жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы попал в несеянные команды. А потенциальным соперником "горняков" была одна из команд, занявшая первое место в группе Лиги Европы (и поэтому сразу попадала в 1/8 финала, а не 1/16 финала ЛЕ).

Во время жеребьевки соперником Шахтера стал Феенорд.

Первым матч между командами состоится 9 марта. На 16 марта запланирован ответный матч. Победитель пары выйдет в четвертьфинал Лиги Европы.