У 1/8 фіналу Ліги Європи вже забронювали собі місця вісім переможців групового етапу турніру, пише 24 канал. Ще 8 команд визначаться у стикових матчах. Серед претендентів на вихід у наступний раунд змагань є один представник України – донецький Шахтар.
Читайте також День Х для України: як виступи Шахтаря та Дніпра-1 вплинуть на представництво в Лізі чемпіонів
У стикових матчах, або 1/16 фіналу зустрічаються команди, які посіли другі місця у своїх групах ЛЄ, а також ті, хто посів третє місце в групах Ліги чемпіонів. Переможці виходять до 1/8 ЛЄ.
У жеребкуванні 1/8 фіналу, яке відбудеться 24 лютого, 8 переможців груп будуть сіяними, а 8 команд, що вийшли через стикові матчі – несіяними. Сіяні команди в наступному раунді плей-офф зіграють з несіяними. Сіяна команда грає вдома у матчі-відповіді. Команди з однієї асоціації не можуть грати між собою.
Хто вийшов в 1/8 фіналу Ліги Європи з першого місця в групі
- Арсенал (Англія)
- Фенербахче (Туреччина)
- Бетіс (Іспанія)
- Рояль Уніон (Бельгія)
- Реал Сосьєдад (Іспанія)
- Феєнорд (Нідерланди)
- Фрайбург (Німеччина)
- Ференцварош (Угорщина)
Хто вийшов переможцем стикових матчів Ліги Європи
- 19:45. Мідтьюлланд – Спортінг Л
- 19:45. Монако – Байєр
- 19:45. Нант – Ювентус
- 19:45. ПСВ Ейндховен – Севілья
- 22:00. Манчестер Юнайтед – Барселона
- 22:00. Ренн – Шахтар Донецьк
- 22:00. Рома – РБ Зальцбург
- 22:00. Уніон Берлін – Аякс
Жеребкування 1/4 фіналу ЛЄ відбудеться 17 березня 2023 року.