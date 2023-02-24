Ренн – Шахтар 2:1

Голи: Токо Екамбі, 52, Салах, 106 – Белосян, 119 (автогол).

Донецький Шахтар відіграв другий поєдинок 1/16 фіналу Ліги Європи проти Ренна, пише 24 канал. Тиждень тому донеччани переграли суперника з Франції з рахунком 2:1.

До теми Далася взнаки відсутність Довбика: Дніпро-1 не зумів пройти АЕК у Лізі конференцій – відео

Тепер на підопічних Йовічевіча очікувала виїзна зустріч. Участь у неї не зміг взяти один з героїв першого тайму Дмитро Криськів. Його на фланзі нападу замінив Дмитро Топалов, який дебютував за "гірників" у єврокубках.

Гра за сценарієм Ренна

Ренн очікувано забрав м'яч до себе та володів ініціативою. Шахтар же впевнено відбивався до перерви та робив ставку на контратаки. Разок після кутового "гірники" навіть забили завдяки Траоре, але перед цим Бондаренко сфолив і суддя помітив це після перегляду VAR.

Це був ледь не єдиний момент гостей, в іншому Ренн мав суттєву перевагу. Кілька разів виручав Трубін, інколи французам не вистачало точності. Втім одразу після перерви господарі таки відкрили рахунок.

Доку вибіг в контратаку, звільнився від опіки і віддав у центр на Гуїрі. Той знайшов вільного Токо Екамбі, який потужним ударом від поперечини прошив Трубіна. Цікаво, що тиждень тому саме Карл забив у ворота Шахтаря у Варшаві.

Відео голу Токо Екамбі:

Салах майже виводить Ренн далі

Після пропущеного голу Шахтар трохи ожив і став пропонувати контргру, хоча у Ренна все так само було більше небезпеки. Непогані шанси зрівняти рахунок під завісу матчу мали Зубков та Сікан, але їм трохи не щастило.

Через відсутність правила виїзного голу поєдинок перейшов в овертайм. Він не був насичений моментами, але на початку другого екстратайму Ренн зміг провести фатальну для "гірників" атаку.

Читайте також Рятівна нічия Дніпра-1: Україна зберегла два клуби в Лізі чемпіонів на сезон 2024-2025

Доку на швидкості забіг по флангу, пройшов Матвієнка і точно прострілив на вільного Салаха. Ібрагім, який вийшов на заміну, вразив вже порожні ворота.

ВІдео голу Салаха:

Автогол рятує Шахтар та продовжує йому євросезон

Йовічевіч у відчаї запустив на поле новачка Келсі, але організувати хоч якусь змістовну контратаку гості вже не змогли. Проте донеччанам прийшов на допомогу гравця Ренна Белосян. Після подачі від Джурасека захисник зрізав м'яч у свої ворота.

Автогол Белосяна:

Цей самостріл перевів вирішення подальшої долі команд у серію пенальті. Вона затягнулась аж до сьомих ударів. Ренн був у нокдауні після того, як Трубін потягнув удари Доку та Мелінга. Втім французів у гру повернулис Бондар і Сікан.

Валерій пробив повз ворота, а Данило зарядив у поперечину. Все вирішив черговий сейв Трубіна, який відбив удар Угочукву, а крапку у матчі поставив точний ударом з позначки зимовий новачок Келсі.

Таким чином Шахтар продовжує виступ у Лізі Європі і тепер чекатиме на суперника в 1/8 фіналу. Ним може стати Арсенал, Фенербахче, Бетіс, Уніон Сен-Жиллуаз, Реал Сосьєдад, Феєноорд, Фрайбург або Ференцварош. Жеребкування вже завтра, 24 лютого.