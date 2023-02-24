Анатолій Трубін претендує на звання найкращого футболіста тижня у Лізі Європи. Голкіпер Шахтаря продемонстрував усю важливість воротарського аплуа.

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Один з найкращих

Український колектив у нервовому поєдинку здолав французький Ренн, поступившись за підсумками основного та компенсованого час (2:1). Матч перейшов у серію пенальті, де Анатолій Трубін продемонстрував свою майстерність. Український воротар зміг відбити три одинадцятиметрових удара, що і відіграло ключову роль у перемозі "гірників". Також Трубін зробив сім важливих сейвів у матчі з "червоно-чорними".

Одне врятування воріт Анатолія потрапило у підбірку найкращих сейвів дня Ліги Європи. Разом з Трубіном за звання найкращого гравця тижня боряться Анхель Ді Марія (Ювентус), Юліан Віртц (Баєр Леверкузен) та Йосип Юрановіч (Уніон Берлін).

Номіцанія гравців та підбірка сейвів:

Трубін прокоментував свій феєричний поєдинок. Український голкіпер не вважає, що перемога Шахтаря – це його заслуга. Анатолій висловив подяку українським воїнам.

Не хочу говорити, що це моя заслуга, тому що перш за все – це заслуга наших воїнів. Сьогодні рівно рік, як почалася повномасштабна війна, тому хочу висловити їм велику подяку – без них, їхніх зусиль не було б цього матчу і футболу в Україні,

– вважає Трубін.

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи відбудеться в п'ятницю, 24 лютого. Початок о 13:00 за київським часом. Матчі 1/8 фіналу ЛЄ відбудуться 9 та 16 березня.