Шахтар завдяки голу новачка відкрив рахунок у матчі з Монако: відео
17 серпня 2021 , 22:31Читать новость на русском
Джерело:24 канал
У вівторок, 17 серпня, Шахтар грає з Монако у матчі за путівку у груповий етап Ліги чемпіонів. "Гірникам" вдалося першими відкрити рахунок у зустрічі.
На 19-й хвилині Педрінью класно зіграв в центральній зоні, проскочив двох суперників і з центру штрафного майданчика пробив точно повз голкіпера.
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Відео голу Педрінью
Шахтар – Монако: що відомо про матч
- "Монегаски", як і Шахтар, стартували у Лізі чемпіонів з 3 раунду кваліфікації. Монако пройшов Спарту Прагу. Натомість Шахтар залишив за бортом змагань бельгійський Генк.
- Переможець пари Шахтар – Монако вийде у груповий етап Ліги чемпіонів сезону-2021/2022.