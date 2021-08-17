На 19-й минуте Педринью классно сыграл в центральной зоне, проскочил двух соперников и из центра штрафного пробил точно мимо голкипера.
К слову Будет болеть за Шахтер: Суркис посетит матч "горняков" в Лиге чемпионов
Видео гола Педринью
Шахтер – Монако: что известно о матче
- "Монегаски", как и Шахтер, стартовали в Лиге чемпионов с 3 раунда квалификации. Монако прошел Спарту Прагу. Зато Шахтер оставил за бортом соревнований бельгийский Генк.
- Победитель пары Шахтер – Монако выйдет в групповой этап Лиги чемпионов сезона-2021/2022.