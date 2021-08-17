На 19-й хвилині Педрінью класно зіграв в центральній зоні, проскочив двох суперників і з центру штрафного майданчика пробив точно повз голкіпера.
До слова Буде вболівати за Шахтар: Суркіс відвідає матч "гірників" у Лізі чемпіонів
Відео голу Педрінью
Шахтар – Монако: що відомо про матч
- "Монегаски", як і Шахтар, стартували у Лізі чемпіонів з 3 раунду кваліфікації. Монако пройшов Спарту Прагу. Натомість Шахтар залишив за бортом змагань бельгійський Генк.
- Переможець пари Шахтар – Монако вийде у груповий етап Ліги чемпіонів сезону-2021/2022.