Обидва зараз відпочивають в Монако, і отримали запрошення на гру від князя Альбера II, який запропонував їм разом подивитися матч у VIP-ложі. Брати Суркіси відмовилися, оскільки це було б демонстрацією того, що вони вболівають в цьому матчі за Монако.

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При цьому Ігор і Григорій Суркіси матч все ж відвідають, але будуть перебувати не в одній ложі з князем Альбером II.

Поєдинок відбуватиметься у Монако (Франція). Стартовий свисток судді пролунає о 22:00. Матч-відповідь команди проведуть 25 серпня у Харкові. Зустріч перенесли з Києва через святковий концерт приурочений до Дня незалежності України

Що відомо про пару Шахтар – Монако

"Монегаски", як і Шахтар, стартували у Лізі чемпіонів з 3 раунду кваліфікації. Монако пройшов Спарту Прагу. Натомість Шахтар залишив за бортом змагань бельгійський Генк.

Переможець пари Шахтар – Монако вийде у груповий етап Ліги чемпіонів сезону-2021/2022.