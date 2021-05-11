Шахтар вже підписав контракт з Де Дзербі, – італійські ЗМІ

Донецький Шахтар погодив перехід італійського фахівця Роберто Де Дзербі. Донецький клуб підписав з Де Дзербі контракт на два роки.

За інформацією джерела, контракт розрахований на два роки з опцією продовження ще на рік. Зарплата Де Дзербі складе більше двох мільйонів євро на рік плюс бонуси.

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Де Дзербі – фаворит на крісло тренера Шахтаря?

Навесні 2021 року з'явилися чутки, що Шахтар зацікавлений у запрошенні 41-річного Де Дзербі. Як свідчать дані Transfermarkt, чинна угода Де Дзербі із Сассуоло закінчується 30 червня 2021 року.

Відтак, тренер відкритий до пропозицій очолити інший клуб.

Італійські ЗМІ навіть повідомили, що Шахтар провів перемовини з тренером. Зокрема, журналіст Ніколо Скіра інформує, що донецький клуб пропонує тренеру контракт на 2 роки.

Також Скіра повідомив, що Шахтар готовий платити італійцю 4 мільйони євро в рік.